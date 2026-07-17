Совет Безопасности ООН проведёт неформальную встречу по «формуле Арриа», посвящённую обвинениям Москвы в адрес украинских властей. Заседание организуют по инициативе российской стороны, сообщили в постпредстве РФ при ООН.

Встреча состоится 17 июля в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке и начнётся в 10:00 по местному времени (17:00 мск). Заявленная тема — «Власть террора: преступления киевского режима на Украине и за её пределами».

Мероприятие пройдёт в неформальном формате «формулы Арриа». Такой механизм используется членами Совбеза для проведения открытых дискуссий с участием приглашённых лиц и не относится к официальным заседаниям органа с принятием решений. Формат получил название в честь бывшего представителя Венесуэлы при ООН Диего Аррии, который в 1990-е годы предложил проводить встречи членов СБ в более свободном режиме.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заяивла, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не осудил Киев после гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. Дипломат обратила внимание, что глава международного агентства выступил против насилия в целом. При этом он не назвал украинскую сторону ответственной за атаку, которая произошла 15 июля. Беспилотник ударил по служебному автомобилю Запорожской АЭС. В результате удара погибли главный инженер станции Александр Яковлев и водитель Дмитрий Филиппов.