Собянин: Средства ПВО сбили 65 летевших на Москву БПЛА
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Средства противовоздушной обороны ликвидировали 65 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. Об этом проинформировал мэр Сергей Собяниню
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил он.
Напомним, что в Ногинске после ночной атаки дронов вспыхнула нефтебаза, на месте продолжают работать пожарные и МЧС. Из-за возгорания экстренно эвакуировали роддом и жителей многоэтажки. Ранены 26 человек, двое из них в Ногинске, часть пострадавших в тяжёлом состоянии. К оказанию помощи привлечены 40 бригад скорой и 12 бригад медицины катастроф.
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