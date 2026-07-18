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18 июля, 07:36

Собянин: Средства ПВО сбили 65 летевших на Москву БПЛА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 65 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. Об этом проинформировал мэр Сергей Собяниню

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб»,уточнил он.

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Напомним, что в Ногинске после ночной атаки дронов вспыхнула нефтебаза, на месте продолжают работать пожарные и МЧС. Из-за возгорания экстренно эвакуировали роддом и жителей многоэтажки. Ранены 26 человек, двое из них в Ногинске, часть пострадавших в тяжёлом состоянии. К оказанию помощи привлечены 40 бригад скорой и 12 бригад медицины катастроф.

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Юрий Лысенко
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