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18 июля, 07:49

«Дружба» покоряет Штаты: Знакомый нам с детства сырок стал элитным деликатесом для американцев

Российский сыр «Дружба» продаётся в США по $45 за килограмм

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Привычная продукция московского завода «Карат» обрела на полках американских супермаркетов статус дорогого импортного лакомства. Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, маленькая 90-граммовая упаковка сырка «Дружба» обходится покупателю в США в $4,07, что в пересчёте на килограмм составляет порядка $45, или около 3,5 тысячи рублей.

Рядом с легендарным сырком соседствуют и другие знакомые бренды. Баночка «Янтаря» стоит почти $8, плавленый «Коралл» с креветками — примерно $7. На витринах также представлены российский маасдам, «Король сыров» и творожные сыры с различными наполнителями.

Интерес к данной категории товаров за океаном ощутимо растёт. За первые пять месяцев текущего года Соединённые Штаты импортировали из России 33,4 тонны сыра и творога на общую сумму $133,8 тысячи. В денежном выражении отгрузки увеличились на 39%, в весовом — на 24%.

Основу поставок составили твёрдые и полутвёрдые сорта — 27 тонн. Ещё 4,5 тонны пришлось на творожные продукты, порядка двух тонн — на плавленые.

Эксперты связывают основной спрос с выходцами из России и стран СНГ. Однако продавцы делают ставку и на любителей восточноевропейской кухни, ведь российская плавлёнка заметно выделяется на фоне привычных американских ломтиков — её намазывают на хлеб, добавляют в супы и выпускают с необычными добавками. Ввозить продукцию можно легально, поскольку продовольственные товары не подпадают под основные санкционные ограничения Вашингтона.

«С небольшого ручейка»: Экономист объяснил, как в США ворвался большой поток российского сыра
«С небольшого ручейка»: Экономист объяснил, как в США ворвался большой поток российского сыра

Напомним, за первые пять месяцев 2026 года Соединённые Штаты нарастили импорт российского сыра до рекордной отметки. Поставки увеличились примерно в полтора раза относительно того же периода годичной давности, и это наивысший январско-майский результат за всю историю наблюдений.

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Юрий Лысенко
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