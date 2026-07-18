«Дружба» покоряет Штаты: Знакомый нам с детства сырок стал элитным деликатесом для американцев

Привычная продукция московского завода «Карат» обрела на полках американских супермаркетов статус дорогого импортного лакомства. Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, маленькая 90-граммовая упаковка сырка «Дружба» обходится покупателю в США в $4,07, что в пересчёте на килограмм составляет порядка $45, или около 3,5 тысячи рублей.

Рядом с легендарным сырком соседствуют и другие знакомые бренды. Баночка «Янтаря» стоит почти $8, плавленый «Коралл» с креветками — примерно $7. На витринах также представлены российский маасдам, «Король сыров» и творожные сыры с различными наполнителями.

Интерес к данной категории товаров за океаном ощутимо растёт. За первые пять месяцев текущего года Соединённые Штаты импортировали из России 33,4 тонны сыра и творога на общую сумму $133,8 тысячи. В денежном выражении отгрузки увеличились на 39%, в весовом — на 24%.

Основу поставок составили твёрдые и полутвёрдые сорта — 27 тонн. Ещё 4,5 тонны пришлось на творожные продукты, порядка двух тонн — на плавленые.

Эксперты связывают основной спрос с выходцами из России и стран СНГ. Однако продавцы делают ставку и на любителей восточноевропейской кухни, ведь российская плавлёнка заметно выделяется на фоне привычных американских ломтиков — её намазывают на хлеб, добавляют в супы и выпускают с необычными добавками. Ввозить продукцию можно легально, поскольку продовольственные товары не подпадают под основные санкционные ограничения Вашингтона.

Напомним, за первые пять месяцев 2026 года Соединённые Штаты нарастили импорт российского сыра до рекордной отметки. Поставки увеличились примерно в полтора раза относительно того же периода годичной давности, и это наивысший январско-майский результат за всю историю наблюдений.