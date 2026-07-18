Сапёры приступят к разминированию упавшего на дом в Липецке БПЛА днём

Сапёры приступят к разминированию упавшего на многоквартирный дом в Липецке беспилотника только днём, возвращаться в квартиры до этого запрещено. Об этом сообщил мэр Михаил Щербаков.

«Специалисты, имеющие допуск к проведению работ по разминированию БПЛА, смогут приступить к работе только [18 июня] днём. До завершения этих мероприятий возвращаться в квартиры нельзя — это вопрос безопасности», — написал он.

Для жильцов, которым негде переночевать, был подготовлен пункт временного размещения в школе №69. Там есть спальные места, вода и всё необходимое для ночлега.

Щербаков заверил, что как только обследование завершится и специалисты подтвердят безопасность дома, люди смогут немедленно вернуться в свои квартиры. Решение о допуске будет принято по итогам работы взрывотехников.

Напомним, накануне украинский беспилотник самолётного типа рухнул на многоэтажку в Липецке. К счастью, боеприпас не сдетонировал и обошлось без пострадавших. Жителей эвакуировали, а территорию оцепили.