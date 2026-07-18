КСИР заявил об ударах по топливному терминалу флота США в Кувейте

Корпус стражей исламской революции нанёс ракетно-дроновые удары по объектам американского флота в регионе. Как говорится в заявлении пресс-службы КСИР, атака стала девятнадцатой волной операции «Наср-2» и явилась ответом на ночную агрессию.

Целями были выбраны два стратегических пункта. Первый — терминал снабжения горючим кораблей США в кувейтском порту Аль-Ахмади.

Второй удар пришёлся по месту базирования боевой авиации на аэродроме Шейх-Иса в Бахрейне. Оба объекта подверглись комбинированному воздействию беспилотников и ракет. Подробности о нанесённом ущербе неизвестны.

В свою очередь, американские военные седьмую ночь кряду наносят удары по иранской территории. Согласно сообщению CENTCOM, целями стали наблюдательные пункты, логистическая инфраструктура, подземные оружейные склады и средства военно-морских сил. Сведений о числе поражённых объектов, а также о жертвах и разрушениях Пентагон не привёл.