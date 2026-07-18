Краснокнижного чибиса с птенцами заметили в московском районе Косино-Ухтомский

Рядом с водоёмом в Косино-Ухтомском районе орнитологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды обнаружили чибиса с птенцами. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Птица занесена в Красную книгу столицы. Узнать чибиса легко по чёрному клюву, выразительному хохолку из длинных узких перьев и характерному крику, напоминающему вопрос «чьи вы?».

Для гнездования эти пернатые выбирают поля, низкотравные луга и пустыри, отдавая предпочтение влажным местам. Гнездо устраивают прямо на земле — это округлая ямка, аккуратно выстланная сухими стеблями и листьями, а в кладке обычно четыре яйца.

После появления на свет птенцы держатся рядом с гнездом или перебираются на более влажные участки. Примерно через пять недель молодняк начинает летать. Июль и август — особенно важный и уязвимый период для птиц.

Специалисты призывают москвичей соблюдать осторожность во время прогулок по природным территориям: передвигаться только по оборудованным тропам, не шуметь и не включать громкую музыку, а мусор забирать с собой.

Даже если птенец выглядит одиноким и беззащитным, брать его в руки не стоит — родители почти наверняка находятся поблизости. При обнаружении травмированного или ослабленного животного необходимо сообщить в единую справочную службу правительства Москвы.

А в конце мая Life.ru рассказывал, что на Воробьёвых горах заметили лесного голубя вяхиря, которого не видели в этих краях несколько лет. В отличие от привычных сизарей, эта птица заметно крупнее, куда осторожнее и предпочитает скрываться от глаз. Встреча произошла во время орнитологической экскурсии, а пополнение довело общую коллекцию видов до 64 наименований, что специалисты называют действительно весомым событием.