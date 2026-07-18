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18 июля, 09:06

До 88 тысяч рублей: С 1 сентября можно будет вернуть часть НДФЛ за страхование жизни

Депутат Говырин: С 1 сентября россияне получат вычет по страхованию жизни

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

С 1 сентября текущего года у российских граждан появится право на налоговый вычет по взносам, уплаченным по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни. Об этом рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По словам депутата, льгота распространяется на договоры, заключённые с 1 января 2025 года. Те, кто оформил полис в прошлом году, уже формируют базу для будущего возврата.

«С 1 сентября 2026 года начинают действовать поправки в Налоговый кодекс, которые дают гражданам право на налоговый вычет по взносам, уплаченным по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни», — пояснил Говырин ТАСС.

Вернуть можно налог по своей ставке НДФЛ: при 13% — до 52 тыс. рублей в год, на верхних ступенях шкалы — до 88 тыс.

При этом вычет сохраняется, если гражданин является выгодоприобретателем не более чем по трём договорам одновременно. Новую льготу ранее анонсировал Минфин, также с 1 сентября повысят вычет для родителей, делающих взносы на детей.

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Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 июня семьи с двумя и более детьми могут вернуть часть НДФЛ. Условия: дети до 18 лет (или до 23 при очной учёбе), родители платят 13%, доход на члена семьи — не выше 1,5 прожиточных минимумов. Заявление подают до 30 сентября через «Госуслуги», МФЦ или Соцфонд.

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