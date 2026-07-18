Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА

Прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших в результате массированного налёта беспилотников на регион. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По телефону 8‒916‒240‒31‒28 ведётся приём жалоб и оказывается правовая помощь. В первую очередь звонки принимают от жителей Ногинска и Электростали, где в результате атак БПЛА повреждены крупные инфраструктурные объекты. Городские прокуроры наладили взаимодействие со всеми оперативными службами. Работа организована по указанию главы областной прокуратуры Сергея Забатурина.