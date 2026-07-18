Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА
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Прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших в результате массированного налёта беспилотников на регион. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По телефону 8‒916‒240‒31‒28 ведётся приём жалоб и оказывается правовая помощь. В первую очередь звонки принимают от жителей Ногинска и Электростали, где в результате атак БПЛА повреждены крупные инфраструктурные объекты. Городские прокуроры наладили взаимодействие со всеми оперативными службами. Работа организована по указанию главы областной прокуратуры Сергея Забатурина.
Ранее сообщалось, что в Ногинске после ночной атаки дронов загорелась нефтебаза, где продолжают работать пожарные и МЧС. Из-за возгорания эвакуировали роддом и жителей многоэтажки, пострадали 26 человек (двое в Ногинске, часть в тяжёлом состоянии), для помощи привлекли 40 бригад скорой и 12 бригад медицины катастроф.
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