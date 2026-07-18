В Таиланде гольф-кар с россиянами влетел в дерево из-за лихачки, выпавшей на дорогу

В Таиланде трое россиян пострадали во время поездки на гольф-каре. Одна туристка сломала плечо, у другого началось заражение крови. Об этом сообщает SHOT.

Авария на гольф-каре. Видео © Telegram / SHOT

Компания из четырёх отдыхающих арендовала гольф-кар, чтобы доехать до буддийского храма. За руль села одна из девушек. Внезапно она начала лихачить, набрала скорость, и на повороте пассажирка Диана из Уфы вылетела на асфальт — у неё диагностировали перелом плеча. Водительница выпрыгнула из машины на ходу, чтобы помочь, а гольф-кар врезался в дерево. Внутри оставались ещё двое — Натали и Денис. У девушки — множественные ушибы, у парня — заражение крови.

Виновница отделалась лёгкой раной. Пострадавшие прервали отпуск и вернулись в Россию. Водительница отрицает свою вину, хотя её просили не поворачивать резко. Гольф-кар всмятку.

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