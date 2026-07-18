Телеведущий Соловьёв попал в эпицентр атаки дрона ВСУ на трассе «Новороссия»

Телеведущий Владимир Соловьёв и его съёмочная группа оказались в эпицентре атаки украинского беспилотника на трассе Р-280 «Новороссия». Инцидент произошёл во время работы над новым выпуском проекта «За лентой». О случившемся пишет ИС «Вести».

Героями эпизода стали военнослужащие 19-го отдельного батальона противодействия беспилотным системам. Подразделение прикрывает один из участков дороги от ударных дронов. Во время интервью бойцы заметили в воздухе вражеский аппарат. Он барражировал над магистралью в поисках цели.

Командир оценил обстановку и распорядился применить FPV-перехватчик, который патрулировал этот район. Беспилотник уничтожили за несколько мгновений до предполагаемого удара по гражданскому грузовику. Съёмочная группа не пострадала. Военнослужащим удалось предотвратить атаку и обеспечить дальнейшее движение транспорта по трассе.

Ранее Владимир Соловьёв заявил, что российские силы могут завершить освобождение Донбасса до конца 2026 года. Также он допустил установление контроля над значительной частью Запорожской и Херсонской областей. По его словам, развитие ситуации на линии фронта, а также дальнейшие действия сторон будут зависеть от складывающихся обстоятельств. Ведущий отметил, что продолжающиеся обстрелы российской территории могут привести к необходимости создания дополнительных мер безопасности.