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18 июля, 10:09

30 пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр в Электростали в больницах

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

30 человек находятся в больницах после удара БПЛА по логистическому центру в Электростали, рассказал журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, они размещены в учреждениях Подмосковья и федеральных медцентрах. Семь из них пребывают в тяжёлом состоянии.

«Остальные в состоянии средней степени тяжести. Ещё шестеро пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно», — сказал он.

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Напомним, один человек погиб в результате ночной атаки БПЛА на Подмосковье. Среди целей противника — логистический склад в Электростали.

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Матвей Константинов
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