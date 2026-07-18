30 пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр в Электростали в больницах

30 человек находятся в больницах после удара БПЛА по логистическому центру в Электростали, рассказал журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, они размещены в учреждениях Подмосковья и федеральных медцентрах. Семь из них пребывают в тяжёлом состоянии.