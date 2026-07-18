30 пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр в Электростали в больницах
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30 человек находятся в больницах после удара БПЛА по логистическому центру в Электростали, рассказал журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, они размещены в учреждениях Подмосковья и федеральных медцентрах. Семь из них пребывают в тяжёлом состоянии.
«Остальные в состоянии средней степени тяжести. Ещё шестеро пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно», — сказал он.
Напомним, один человек погиб в результате ночной атаки БПЛА на Подмосковье. Среди целей противника — логистический склад в Электростали.
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