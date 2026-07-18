В форме и с фальшивыми корочками: Лжеполицейские обходят москвичей с подозрительными опросами

Мошенники начали обходить квартиры в Москве под видом сотрудников полиции. Они требуют показать паспорт и сдать биометрию якобы перед переписью населения. О подозрительных визитах «правоохранителей» пишут сами пострадавшие в чатах жильцов многоэтажек, заметили журналисты.

Аферисты могут быть одеты в форму и предъявлять поддельные удостоверения. Документы жильцов они просят показать под предлогом проверки их действительности. Кроме того, неизвестные предлагают пройти биометрическую процедуру и заполнить анкету. В ней требуется указать личные данные всех проживающих в квартире.

Злоумышленники также интересуются наличием автомобилей и оружия. Полученную информацию они могут использовать в дальнейших преступных схемах. Передавать документы и персональные сведения таким посетителям не следует. При появлении подозрительных людей необходимо закрыть дверь и обратиться в полицию, пишет РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что в нашей стране выявили новую мошенническую схему, связанную с оплатой долгов за электроэнергию. Жертве приходит сообщение в мессенджере «от МЭС», в котором говорится о начислении некоего штрафа за просрочку платежей, а когда человек переходит по вредоносной ссылке, чтобы «ознакомиться с текущим состоянием счёта» — теряет доступ к аккаунту.