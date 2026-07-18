Музыкант Шиподько хочет встретиться с дочерью Абдулова, которого считает отцом

Лидер группы «Паровоз до Кубы» Сергей Шиподько продолжает настаивать на том, что в его жилах течёт кровь знаменитого актёра Александра Абдулова. Подробностями своей непростой истории он поделился в интервью.

Артист уже успел взять творческий псевдоним Абдулов, хотя две проведённые экспертизы ДНК дали отрицательный результат. Тем не менее музыкант не теряет надежды и мечтает о встрече с предполагаемой сестрой — 19-летней Евгенией, дочерью Абдулова.

В беседе с сайтом MK.Ru Шиподько особо подчеркнул, что не претендует на наследство Александра Гавриловича. Он выразил уважение вдове артиста Юлии, находившейся рядом с тяжелобольным супругом до самого конца.

По словам музыканта, именно его покойная мать раскрыла тайну отцовства. Женщина была старше актёра, но обладала яркой внешностью и, как утверждает сын, искренне переживала за возлюбленного, ничего у него не прося и понимая бесперспективность серьёзных отношений.

Шиподько привёл и другие аргументы. Его признал актёр Георгий Мартиросьян, друживший с Абдуловым и заметивший внешнее сходство. Некоторое время музыкант контактировал с племянницей знаменитого артиста, которая тоже находила общие черты. Кроме того, Сергей утверждает, что он как две капли воды похож на предполагаемого деда — Гавриила Даниловича Абдулова, и с этим заключением согласились эксперты-физиогномисты.

Ранее стало известно, что модель Екатерина Лукьянова, объявившая о беременности от певца Иракли Пирцхалавы, потеряла ребёнка. На плановом УЗИ 15 июля, куда девушка пришла вместе с артистом, врачи не нашли плодное яйцо в матке, зато обнаружили изменения в шейке и заподозрили внематочную беременность.