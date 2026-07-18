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18 июля, 10:36

«Удовольствие от одиночества»: Дочь актёра Сафонова оставила его одного в Нью-Йорке

Кирилл Сафонов рассказал, как живёт в Нью-Йорке после отъезда дочери в Италию

Кирилл Сафонов. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Кирилл Сафонов. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Актёр Кирилл Сафонов рассказал, как ему живётся в Нью-Йорке после того, как его дочь Анастасия улетела в Италию. Он не планировал жить в одиночестве, но привык и теперь получает удовольствие.

Актёр уже несколько лет живёт за границей: до марта был в Израиле, затем переехал в США, где остановился у дочери. Перед отъездом Анастасия настояла, чтобы он поменял билеты и пожил один — чтобы понять, что такое «нью-йоркское одиночество».

Однако эксперимент провалился: вместо тоски Сафонов почувствовал комфорт.

«Хожу по городу и чувствую себя так, будто всегда здесь жил», — признался он в соцсети.

При этом он полагает, что дело может быть не в конкретном городе, а в его отношении к людям, которых он «всегда любил на расстоянии».

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Владимир Озеров
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