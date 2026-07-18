«Удовольствие от одиночества»: Дочь актёра Сафонова оставила его одного в Нью-Йорке

Актёр Кирилл Сафонов рассказал, как ему живётся в Нью-Йорке после того, как его дочь Анастасия улетела в Италию. Он не планировал жить в одиночестве, но привык и теперь получает удовольствие.

Актёр уже несколько лет живёт за границей: до марта был в Израиле, затем переехал в США, где остановился у дочери. Перед отъездом Анастасия настояла, чтобы он поменял билеты и пожил один — чтобы понять, что такое «нью-йоркское одиночество».

Однако эксперимент провалился: вместо тоски Сафонов почувствовал комфорт.

«Хожу по городу и чувствую себя так, будто всегда здесь жил», — признался он в соцсети.

При этом он полагает, что дело может быть не в конкретном городе, а в его отношении к людям, которых он «всегда любил на расстоянии».

Ранее Life.ru рассказывал, что дочь актрисы Орнеллы Мути начала оформлять российское гражданство. Она часто бывает в России с матерью и хочет купить квартиру в Москве или Петербурге. Ей очень нравится русская культура и сама она себя считает наполовину русской.