Официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Слово не воробей» на Первом канале рассказала, что подготовкой к публичным выступлениям и дебатам для неё стали споры с отцом во время проверки школьных сочинений. По её словам, он тщательно разбирал домашние работы по литературе, и обсуждения нередко перерастали в эмоциональные дискуссии.

«Это было рубилово, это были крики, слёзы… Он говорит: «Так нельзя писать». Я говорю: «Ты не то что не прав, папа, ты ничего не понимаешь». И мы спорили, мы обсуждали», — поделилась дипломат.

Захарова отметила, что именно эти семейные баталии стали для неё настоящей школой публичной полемики.

«Вот эти все дебаты, так сказать, в ходе ток-шоу… О чём вы говорите? Какой прямой эфир на Би-би-си? Вот там была жизнь. Поэтому, конечно, это была школа, школа логики, школа железобетонных аргументов, которые нужно было либо чем-то перекрыть, либо надо было согласиться», — заключила она

Ранее Захарова объяснила, что не пожала руку послу Германии Александеру Ламбсдорфу, поскольку рукопожатие не является обязательным элементом дипломатического протокола. Своим поступком она решила выразить отношение к политике Берлина и их открытой русофобии. Захарова подчеркнула, что подобные жесты могут служить способом обозначить официальную позицию, и она воспользовалась этой опцией.