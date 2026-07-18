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Регион
18 июля, 11:00

Собянин: За семь дней в направлении Московского региона летели 1892 БПЛА

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

На подлёте к Московскому региону было зафиксировано 1892 украинских беспилотника за последнюю неделю. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Об этом рассказал в Max мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что непосредственно к Москве успели приблизиться 207 вражеских БПЛА. Их также удалось перехватить.

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Накануне сообщалось, что две женщины пострадали при атаке украинского беспилотника на многоквартирный дом в Васильевке Запорожской области.

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Татьяна Миссуми
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