Собянин: За семь дней в направлении Московского региона летели 1892 БПЛА
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На подлёте к Московскому региону было зафиксировано 1892 украинских беспилотника за последнюю неделю. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Об этом рассказал в Max мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что непосредственно к Москве успели приблизиться 207 вражеских БПЛА. Их также удалось перехватить.
Накануне сообщалось, что две женщины пострадали при атаке украинского беспилотника на многоквартирный дом в Васильевке Запорожской области.
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