Собянин: За семь дней в направлении Московского региона летели 1892 БПЛА

На подлёте к Московскому региону было зафиксировано 1892 украинских беспилотника за последнюю неделю. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Об этом рассказал в Max мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что непосредственно к Москве успели приблизиться 207 вражеских БПЛА. Их также удалось перехватить.

Накануне сообщалось, что две женщины пострадали при атаке украинского беспилотника на многоквартирный дом в Васильевке Запорожской области.