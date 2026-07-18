Семикратный чемпионт Европы по боксу Хосе Легра умер в 83 года

Не стало семикратного чемпиона Европы в полулёгком весе Хосе Легра, испанцу было 83 года. Как пишет газета Marca, кончина наступила после обострения тяжёлой болезни. Какой именно, не указывается.

Помимо чемпиона Европы, Легра дважды брал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полулёгком весе — в 1968 году и в 1972. Уже через год он уступил титул Алексису Аргуэльо из Никарагуа и завершил профессиональную карьеру.

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