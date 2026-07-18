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18 июля, 11:00

Семикратный чемпионт Европы по боксу Хосе Легра умер в 83 года

Хосе Легра. Обложка © Wikipedia

Хосе Легра. Обложка © Wikipedia

Не стало семикратного чемпиона Европы в полулёгком весе Хосе Легра, испанцу было 83 года. Как пишет газета Marca, кончина наступила после обострения тяжёлой болезни. Какой именно, не указывается.

Помимо чемпиона Европы, Легра дважды брал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полулёгком весе — в 1968 году и в 1972. Уже через год он уступил титул Алексису Аргуэльо из Никарагуа и завершил профессиональную карьеру.

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Матвей Константинов
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