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18 июля, 12:20

Посол США путешествует на яхте за $450 млн за счёт властей Италии

FT: Дипломатический вояж посла США на суперъяхте вызвал протесты в Италии 

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Дипломатическое турне посла США в Италии миллиардера Тилмана Фертитты по средиземноморским городам на собственной яхте вызвало протесты в Италии, пишет Financial Times. Фертитта отправился в двухмесячный вояж по десятку городов на суперъяхте Boardwalk стоимостью $450 млн.

В посольстве США заявили, что миллиардер оплатит плавание из личных средств. Однако итальянские власти вынуждены обеспечивать охрану дипломата, включая катера и вертолёты береговой охраны, что вызывает возмущение у местных политиков. Депутат Луана Дзанелла назвала путешествие «дипломатическим отпуском» за счёт государства.

«Такая демонстрация роскоши неуместна», — подчеркнула она.

Замминистра по делам предприятий пояснил, что Рим обязан обеспечивать безопасность послов по Венской конвенции. Яхта Boardwalk служит послу временным жильём, средством передвижения и площадкой для встреч, поэтому она подлежит защите. Стоимость охраны не раскрывается. Акционисты в Венеции, куда яхта должна была причалить 17 июля, готовят протесты.

Экс-послу Украины Стефанишиной грозит следствие после возвращения из США
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Ранее сообщалось, что временным поверенным в делах США на Украине назначена Сандра Аудкирк. Американское посольство в Киеве подтвердило, что она вступила в должность в июле, сменив Джули Дэвис, ушедшую после разногласий с администрацией. Аудкирк — дипломат с 30-летним стажем, с 2024 года работала в Пентагоне, в том числе советником по внешней политике Европейского командования ВС США.

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Александра Мышляева
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