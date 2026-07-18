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18 июля, 12:06

Бастрыкин поручил разобраться с водоснабжением в Грачевском округе Ставрополья

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по жалобам жителей Грачевского округа Ставрополья на проблемы с водой. Об этом сообщил информцентр ведомства.

К нему поступило обращение от жителей сёл Спицевка и Новоспицевка, где из-за изношенных сетей вода подаётся с перебоями. Люди вынуждены покупать воду — подвоз несвоевременный, а обращения в инстанции не помогли.

Исполняющему обязанности главы краевого СУ СК Олегу Сидорову поручено провести процессуальную проверку и доложить о ходе и итогах, а также о мерах по восстановлению нормального водоснабжения.

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Ранее Нидерланды сообщили о нехватке воды из-за жары и засухи — Рейн обмелел, а осадков выпадает мало. Власти заверяют, что питьевая вода останется доступной, но введут ограничения: изменят режим плотин, установят дополнительные насосы, сократят шлюзование, а в некоторых районах запретят полив и забор воды из рек.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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