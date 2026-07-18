Два автобуса столкнулись в Чехии, пострадали 40 человек

Сорок человек, в том числе один ребёнок, пострадали при столкновении двух автобусов в районе посёлка Олексовице в Чехии. Об этом журналистам расскзала пресс-секретарь Объединённой службы спасателей и пожарных республики Михаэла Ботхова, её слова приводит агентство ČTK.

«Тяжёлые ранения и ранения средней степени тяжести получили 10 человек», — сказала она.

На месте работали 13 бригад спасателей и медиков. Причины аварии установит полиция.

Ранее в Самарской области произошло ДТП с участием трёх легковушек и грузовика. Погибли три человека, в том числе двое детей.