В Китае создали крупнейший грузовой дрон со взлётной массой на 8 тонн

В Китае представили крупнейший в мире грузовой беспилотник eVTOL с максимальной взлётной массой 8 тонн.

Аппарат способен нести до 2 тонн груза в электрической версии и до 3,5 тонн — в гибридной. Его крейсерская скорость — 252 км/ч, дальность полёта — до 300 км на электротяге и до 1000 км в гибридном варианте.

Беспилотник оснащён 18 подъёмными роторами (4 из них поворотные) и двумя маршевыми винтами. Разработчики планируют использовать его для грузоперевозок, доставки помощи, снабжения удалённых районов, морской логистики и других задач без взлётно-посадочных полос.

Ранее в России показали проект подводной лодки «Амур-1650» с вертикальными пусковыми установками до 28 ракет. Она несёт Club-S и BrahMos, может бить по наземным и морским целям. Субмарина скрытна благодаря акустической защите и низкошумному оборудованию, автономна до 60 суток, водоизмещение — 3000 т, экипаж — 42 человека.