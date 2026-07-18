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18 июля, 12:35

«Колониальная логика»: Захарова ответила главе компании Palantir, пожалевшему о падении Гитлера

Захарова назвала ремилитаризацию фашизма следствием общезападной логики

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что активная ремилитаризация фашизма стала следствием западной расистской и колониальной логики. Так дипломат прокомментировала в телеграм-канале высказывания главы корпорации Palantir Алекса Карпа о послевоенной Германии и Японии.

Захарова обратила внимание, что в книге «Технологическая республика» и манифесте компании Карп призывал отменить их «послевоенную кастрацию». Он также утверждал, что Европа дорого платит за разоружение гитлеровского рейха. Представитель МИД привела и другие его слова: «Некоторые культуры произвели жизненно важные достижения. Другие оказались посредственными, а то и хуже — регрессивными и вредными».

«Эта стремительная ремилитаризация фашизма — естественное следствие общезападной расистской, колониальной логики, где есть высшие нации и недостойные культуры, подлежащие уничтожению», — написала Захарова.

Она подчеркнула, что Карп искажает исторические факты, поскольку ФРГ после войны вскоре включили в антисоветский блок, сделав Западную Германию военной силой и «ударным кулаком» против СССР.

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Татьяна Миссуми
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