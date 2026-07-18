Россиян предупредили, что 30 декабря не будет сокращённым рабочим днём

Последний рабочий день 2026 года — 30 декабря — будет полным, без сокращения на час. Об этом рассказала директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

По её словам, сокращёнными считаются только дни перед нерабочими праздниками, а 31 декабря не относится к таким датам. Этот день станет выходным из-за переноса с 4 января.

Таким образом, 30 декабря станет последним рабочим днём для большинства сотрудников на пятидневке. В декабре 2026 года — 22 рабочих дня и 9 выходных.

Ранее Life.ru рассказывал, по каким дням россияне будут отдыхать осенью 2026 года. Всего в этом периоде (91 день) насчитывается 64 трудовых дня, 26 выходных и один нерабочий праздник. При этом количество рабочих дней будет таким же, как и в 2025 году.