За всё русское: Плот с огромным портретом Путина прошёл вдоль границы с Боснией на регате

Участники «Дринской регаты» в Сербии подняли над своим плотом баннер с портретом президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит на реке Дрине — естесственной границе между республикой и Боснией и Герцеговиной. По словам совладельца плавательного средства Славиша Топаловича, это — его 23-я регата.

Плот с Владимиром Путиным на «Дринской регате». Фото © X / gordanabaljevic

«У нас исключительно российско-сербская тематика: большой билборд с портретом президента Путина, где на русском и сербском языке написано «Косово — это Сербия, а Дрина — не граница», все наши участники в майках с российско-сербской символикой, и мы, можно сказать, доминируем на этой регате», — сказал собеседник РИА «Новости».

По словам Топаловича, для плота они с друзьями взяли армейскую резиновую лодку, рассчитаную на 25 человек, на которую водрузили билборд, палатку, флаги, электрогенератор, аудиооборудование, музыканты и даже певицу, исполнявшую песни. Всё — на собственные деньги.

«Так мы идем по реке и к нам подходят другие «суда» от 50 до 70, которые любят музыку и все русское... На остановках собирается около тысячи человек, поём «Калинку-Малинку» и другие русские и сербские песни», — добавил он.

Ранее власти Сербии подтвердили, что не станут отказываться от безвизового режима для граждан России. По словам министра правительства Ненада Поповича, Белград рассчитывает на дальнейший рост турпотока из РФ.