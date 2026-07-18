Берлин намерен пересмотреть подход к размещению украинских граждан призывного возраста. С соответствующим заявлением в интервью Welt am Sonntag выступил министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт.

Глава ведомства подчеркнул, что стандартная процедура получения убежища в принципе возможна для всех, однако бегство от воинской обязанности не может служить для этого законным основанием. По его словам, украинцы сейчас попадают под действие Директивы о массовом притоке, что даёт им право оставаться в стране.

При этом Добриндт обратил внимание на разницу в подходах: если по сирийским беженцам всегда проводятся индивидуальные проверки, то на украинцев это правило пока не распространяется. В будущем, как дал понять министр, мужчины призывного возраста с Украины больше не должны автоматически подпадать под упрощённую процедуру.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что на Сумском направлении в составе 103-й бригады теробороны ВСУ действуют целые взводы, укомплектованные украинцами, депортированными из Евросоюза. А пленные бойцы, захваченные у Рыжевки, рассказали, что принудительная высылка подлежащих мобилизации началась в ЕС ещё в конце 2025 года, а многие из них прожили в Европе больше десяти лет.