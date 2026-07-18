Хакеры атаковали сайт президента Кении и грозят обнародовать компромат

Хакеры взломали официальный сайт президента Кении Уильяма Руто и разместили на главной странице сообщение с требованием выкупа в размере пяти биткоинов (более $319 тыс.), сообщает Kenyans.co. Злоумышленники угрожают обнародовать некую информацию о главе государства, если требования не будут выполнены до 18:00 мск субботы.

«Официальное содержание было заменено дискредитирующими сообщениями в адрес главы государства. На сайте были размещены обвинения против Руто, адрес криптокошелька и требование заплатить, сопровождающееся угрозами разгласить в противном случае некую не установленную информацию», — сообщает издание.

В канцелярии президента заявили, что осведомлены об атаке и занимаются устранением проблемы. Пока неясно, затронула ли кибератака только главную страницу или также внутреннюю систему сайта.

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