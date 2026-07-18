Роджер Уотерс пристыдил Запад за «леденящие кровь» фейки о «российской угрозе»
Основатель Pink Floyd Уотерс призвал Запад сотрудничать с РФ, а не пугать войной
Роджер Уотерс. Обложка © ТАСС / AP / Chris Pizzello
Западу следует сотрудничать с Россией, а не делать жёсткие заявления о войне. Такое мнение в интервью Такеру Карлсону выразил основатель Pink Floyd Роджер Уотерс.
Он напомнил, что Россия внесла решающий вклад в победу во Второй мировой войне до вступления США.
«Знаете ли вы, что они одержали победу во Второй мировой до того, как вы все в неё вступили?» — подчеркнул Уотерс.
Теперь же музыканта тревожат «леденящие кровь» заявления политиков США, Британии и ЕС о возможности войны. Уотерс подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Европу, но Запад открыто говорит об этом.
Ранее Роджер Уотерс называл нацистким правительство Украины, а демократию в стране — уничтоженной. По его словам, украинский народ лишился всякой власти, когда там был проведён незаконный государственный переворот.
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