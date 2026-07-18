Западу следует сотрудничать с Россией, а не делать жёсткие заявления о войне. Такое мнение в интервью Такеру Карлсону выразил основатель Pink Floyd Роджер Уотерс.

Он напомнил, что Россия внесла решающий вклад в победу во Второй мировой войне до вступления США.

«Знаете ли вы, что они одержали победу во Второй мировой до того, как вы все в неё вступили?» — подчеркнул Уотерс.

Теперь же музыканта тревожат «леденящие кровь» заявления политиков США, Британии и ЕС о возможности войны. Уотерс подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Европу, но Запад открыто говорит об этом.

Ранее Роджер Уотерс называл нацистким правительство Украины, а демократию в стране — уничтоженной. По его словам, украинский народ лишился всякой власти, когда там был проведён незаконный государственный переворот.