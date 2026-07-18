В Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия после атаки на Котовск
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Власти Тамбовской области отменили все развлекательные мероприятия в регионе после террористической атаки беспилотников на Котовск. Об этом сообщили в региональном правительстве в канале в «Максе». Информация о том, на какой срок вводятся ограничения, не приводится.
Напомним, что в ночь на 18 июля 2026 года были совершены атаки на логистические комплексы, расположенные в городе Котовск Тамбовской области и в подмосковной Электростали. Глава Тамбовской области Евгений Первышов подтвердил информацию о том, что в результате этих атак имеются как погибшие, так и раненые. По его словам, беспилотные летательные аппараты целенаправленно наносили удары по зданию, в котором находились люди, и были оснащены поражающими элементами. Средства противовоздушной обороны сумели уничтожить 28 беспилотников на подлёте к населённому пункту.
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