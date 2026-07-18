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18 июля, 13:59

Сын сообщил о плановой госпитализации актёра Бориса Щербакова, он уже выписан

Борис Щербаков. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Борис Щербаков. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Борис Щербаков был планово госпитализирован и был выписан домой после нескольких дней в стационаре. Об этом журналистам заявил сын народного артиста России Василий.

«Сейчас он находится дома и чувствует себя хорошо», — сказал собеседник ТАСС.

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Ранее в больницу попала актриса Екатерина Волкова. Поводом для новой госпитализации стал острый синусит. Она поблагодарила подписчиков за поддержку и призналась, что назначенное врачами лечение помогает ей.

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Матвей Константинов
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