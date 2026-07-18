Развеян ИИ-фейк украинской армии якобы с флагом в Константиновке

Пресс-центр Южной группировки войск сообщил, что видеоролик, который украинские военные выдали за поднятие флага в Константиновке, был создан с помощью искусственного интеллекта. В ведомстве назвали запись постановочной и недостоверной.

«ВСУ опубликовали постановочное фейк-видео о поднятии флага Украины в Константиновке», — рассказали в пресс-службе ТАСС.

Специалисты группировки обратили внимание на несколько признаков, указывающих на подделку: флаг двигается неестественно, фигура в окне совершает резкие, неритмичные движения, а трое военных на кадрах выглядят неподвижно и чисто — без следов боевых действий. Также в ведомстве отметили намеренно заниженное качество видео, что характерно для маскировки ИИ-генераций.

Ранее Life.ru сообщал, что в боях под Константиновкой российские военные столкнулись с иностранными бойцами на стороне ВСУ. Командир батальона 103-го мотострелкового полка с позывным Моздок заявил о наличии граждан Великобритании и Польши среди противников. На занятых позициях были найдены документы и флаг, подтверждающие участие британцев.