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18 июля, 14:26

«Счастливые на недостатки не указывают»: Ида Галич рассказала, как справиться с хейтерами

Галич: Злые комментарии про вас пишут несчастные люди

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

На VK Fest блогерша Ида Галич поделилась своими мыслями о хейтерах. По её словам, с ростом популярности неизбежно появляются как поклонники, так и недоброжелатели, но к ним важно правильно относиться.

Ида Галич размышляет о хейтерах. Видео © Life.ru

Она отметила, что самые злые и обидные комментарии оставляют люди, которые сами несчастны. Однако это тоже цена славы, ведь популярность привносит в жизнь не только положительные моменты.

«Они работают на нелюбимой работе, живут с нелюбимыми людьми и, скорее всего, это нелюбимые дети родителей. Счастливый человек никогда не укажет тебе на то, что ты некрасивая», — подчеркнула Галич.

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Ранее певица Сати Казанова рассказала, что негативные комментарии её больше не задевают — у неё выработался иммунитет. Она также считает, что злые сообщения пишут несчастные люди, и не хочет отвечать негативом на негатив, а лишь сострадает им.

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Владимир Озеров
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