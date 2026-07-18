«Счастливые на недостатки не указывают»: Ида Галич рассказала, как справиться с хейтерами

На VK Fest блогерша Ида Галич поделилась своими мыслями о хейтерах. По её словам, с ростом популярности неизбежно появляются как поклонники, так и недоброжелатели, но к ним важно правильно относиться.

Ида Галич размышляет о хейтерах. Видео © Life.ru

Она отметила, что самые злые и обидные комментарии оставляют люди, которые сами несчастны. Однако это тоже цена славы, ведь популярность привносит в жизнь не только положительные моменты.

«Они работают на нелюбимой работе, живут с нелюбимыми людьми и, скорее всего, это нелюбимые дети родителей. Счастливый человек никогда не укажет тебе на то, что ты некрасивая», — подчеркнула Галич.

Ранее певица Сати Казанова рассказала, что негативные комментарии её больше не задевают — у неё выработался иммунитет. Она также считает, что злые сообщения пишут несчастные люди, и не хочет отвечать негативом на негатив, а лишь сострадает им.