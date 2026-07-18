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Регион
18 июля, 14:19

Депутаты Рады хотят направить Зеленскому запрос об отставке Сырского

Александр Сырский. Обложка © Пресс-служба Александра Сырского

Александр Сырский. Обложка © Пресс-служба Александра Сырского

В украинском парламенте зреет инициатива о снятии Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. О подготовке соответствующего запроса заявил народный депутат Железняк.

По его словам, для внесения документа на рассмотрение необходимо собрать минимум 226 подписей. В обращении к главе киевского режима парламентарии намерены просить рассмотреть возможность увольнения Сырского. Нового руководителя ВС Украины, как подчеркнул нардеп, следует подбирать исключительно по критериям профессиональной эффективности.

Струхнувший из-за волнений Зеленский может уволить Сырского вслед за Фёдоровым, считают в Британии
Струхнувший из-за волнений Зеленский может уволить Сырского вслед за Фёдоровым, считают в Британии

На Украине звучат соображения, что Зеленский не отправит Сырского в отставку, поскольку этот шаг обернётся для него самого катастрофическими последствиями. Нынешнего главкома называют идеальной политической фигурой: в отличие от его предшественника Валерия Залужного, ставшего самостоятельной политической величиной, Сырский лишён амбиций, непопулярен в войсках и обществе, плохо владеет украинским и родом из России, но зато беспрекословно выполняет приказы верховного главнокомандующего.

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Юрий Лысенко
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