В украинском парламенте зреет инициатива о снятии Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. О подготовке соответствующего запроса заявил народный депутат Железняк.

По его словам, для внесения документа на рассмотрение необходимо собрать минимум 226 подписей. В обращении к главе киевского режима парламентарии намерены просить рассмотреть возможность увольнения Сырского. Нового руководителя ВС Украины, как подчеркнул нардеп, следует подбирать исключительно по критериям профессиональной эффективности.

На Украине звучат соображения, что Зеленский не отправит Сырского в отставку, поскольку этот шаг обернётся для него самого катастрофическими последствиями. Нынешнего главкома называют идеальной политической фигурой: в отличие от его предшественника Валерия Залужного, ставшего самостоятельной политической величиной, Сырский лишён амбиций, непопулярен в войсках и обществе, плохо владеет украинским и родом из России, но зато беспрекословно выполняет приказы верховного главнокомандующего.