Автобус с 29 детьми съехал в кювет по дороге в лагерь под Красноярском

Автобус с 29 несовершеннолетними съехал в кювет по дороге в летний лагерь в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«Предварительно установлено, что сегодня в дневное время 70-летний водитель <...> в районе пятого километра дороги Маганск — Береть — Урман допустил съезд в правый кювет по ходу движения», — сказано в сообщении.

В салоне находились дети в возрасте от 10 до 13 лет. Пострадавших нет. В обстоятельствах аварии разбирается Госавтоинспекция.

Ранее два пассажирских автобуса столкнулись в Чехии. Пострадали 40 человек, среди них — один ребёнок. В том числе десять пассажиров получили тяжёлые травмы.