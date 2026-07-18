Автобус с 29 детьми съехал в кювет по дороге в лагерь под Красноярском
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Автобус с 29 несовершеннолетними съехал в кювет по дороге в летний лагерь в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
«Предварительно установлено, что сегодня в дневное время 70-летний водитель <...> в районе пятого километра дороги Маганск — Береть — Урман допустил съезд в правый кювет по ходу движения», — сказано в сообщении.
В салоне находились дети в возрасте от 10 до 13 лет. Пострадавших нет. В обстоятельствах аварии разбирается Госавтоинспекция.
Ранее два пассажирских автобуса столкнулись в Чехии. Пострадали 40 человек, среди них — один ребёнок. В том числе десять пассажиров получили тяжёлые травмы.
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