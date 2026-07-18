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18 июля, 15:02

Алексей Жидковский удивил всех новым образом, его преображение снял Life.ru

Жидковский удивил фанатов новым образом — с короткой стрижкой и бородой

Алексей Жидковский. Обложка © ТАСС / Владимир Андреев, © Life.ru

Алексей Жидковский. Обложка © ТАСС / Владимир Андреев, © Life.ru

Блогер Алексей Жидковский сменил имидж — блогер появился с накладными волосами и бородой. Вероятнее всего, это грим для выступления на синей дорожке VK Fest. Это попало на видео корреспондента Life.ru.

Алексей Жидковский сменил имидж с помощью накладных волос и бороды. Видео © Life.ru

В своих соцсетях Жидковский новые фото не публиковал. Останется ли этот образ разовым или станет частью нового сценического амплуа, пока неизвестно.

Развлечение на каждом метре: VK Fest впервые на ВДНХ — что готовят организаторы для гостей
Развлечение на каждом метре: VK Fest впервые на ВДНХ — что готовят организаторы для гостей

Сегодня VK Fest собрал целую плеяду ярких артистов, среди которых Дора, Markul, Ева Польна, JONY, t.A.T.u., OG Buda, МОТ, LIL KRYSTALLL и многие другие. Для аудитории инфлюэнсеров подготовлена особая зона, где пройдут встречи с Владом А4, Глентом, Кобяковым, Димой Масленниковым, Вики Шоу, KARA KROSS, Миланой Хаметовой, Романом Каграмановым и др. Посетителей ждут автографы и совместные снимки.

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Александра Мышляева
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