Алексей Жидковский удивил всех новым образом, его преображение снял Life.ru

Блогер Алексей Жидковский сменил имидж — блогер появился с накладными волосами и бородой. Вероятнее всего, это грим для выступления на синей дорожке VK Fest. Это попало на видео корреспондента Life.ru.

Алексей Жидковский сменил имидж с помощью накладных волос и бороды. Видео © Life.ru

В своих соцсетях Жидковский новые фото не публиковал. Останется ли этот образ разовым или станет частью нового сценического амплуа, пока неизвестно.

Сегодня VK Fest собрал целую плеяду ярких артистов, среди которых Дора, Markul, Ева Польна, JONY, t.A.T.u., OG Buda, МОТ, LIL KRYSTALLL и многие другие. Для аудитории инфлюэнсеров подготовлена особая зона, где пройдут встречи с Владом А4, Глентом, Кобяковым, Димой Масленниковым, Вики Шоу, KARA KROSS, Миланой Хаметовой, Романом Каграмановым и др. Посетителей ждут автографы и совместные снимки.