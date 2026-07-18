В Домодедово провели дезинсекцию массажных кресел после жалобы на укус клопа

В столичном аэропорту Домодедово на время прекратили работу массажных кресел. Причиной стала жалоба на укус клопа, о поступлении которой рассказали в управлении Роспотребнадзора по Московской области.

По словам потерпевшего, он отдыхал в зале ожидания на втором этаже, когда заметил на собственной одежде присосавшееся насекомое. Информация тут же поступила в здравпункт аэропорта.

Реакция надзорного ведомства последовала незамедлительно. Уже 15 июля владельцу оборудования выдали официальное предписание провести дезинсекцию, а эксплуатацию всех кресел остановили.

Спустя сутки собственник отчитался, представив акт о выполненной санитарной обработке. В региональном Роспотребнадзоре заверили, что держат ситуацию на контроле.

А ещё в дачный сезон Роспотребнадзор призвал россиян быть особенно бдительными из-за риска подхватить туляремию. В ведомстве напомнили, что природные очаги этой инфекции существуют во всех регионах страны, а переносчиками выступают грызуны и кровососущие насекомые. Специалисты советуют следить, чтобы в жильё, погреба и дачные домики не проникали мыши, а продукты не оставались для них в свободном доступе. При этом заразиться можно не только через укусы.