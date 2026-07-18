Ступеньки с человеческими лицами: Украинские коммунальщики выложили лестницу плитами с кладбища
В Черновцах лестницу у филармонии отремонтировали надгробными плитами
В Черновцах лестницу у филармонии отремонтировали надгробными плитами. © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Алексей Каспрук
В центре украинских Черновцов местные строители использовали мраморные надгробные плиты с сохранившимися портретами покойных для реставрации лестницы у филармонии. Об этом сообщил депутат горсовета Алексей Каспрук
«Лестницу площади филармонии отремонтировали надгробиями», — написал чиновник. На снимках отчётливо видны лица усопших на чёрных мраморных ступенях.
Происхождение материала пока остаётся неизвестным. Местные власти ситуацию не комментировали.
Ранее пленный военнослужащий ВСУ Франц Юрашик заявил, что в Черновцах три кладбища переполнены свежими воинскими захоронениями, и ответственность за гибель солдат он возложил на Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что трагедии можно было избежать переговорами.
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