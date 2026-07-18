Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июля, 15:05

Ступеньки с человеческими лицами: Украинские коммунальщики выложили лестницу плитами с кладбища

В Черновцах лестницу у филармонии отремонтировали надгробными плитами

В Черновцах лестницу у филармонии отремонтировали надгробными плитами. © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Алексей Каспрук

В Черновцах лестницу у филармонии отремонтировали надгробными плитами. © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Алексей Каспрук

В центре украинских Черновцов местные строители использовали мраморные надгробные плиты с сохранившимися портретами покойных для реставрации лестницы у филармонии. Об этом сообщил депутат горсовета Алексей Каспрук

«Лестницу площади филармонии отремонтировали надгробиями», — написал чиновник. На снимках отчётливо видны лица усопших на чёрных мраморных ступенях.

Происхождение материала пока остаётся неизвестным. Местные власти ситуацию не комментировали.

Кладбища забиты: Украинский военнопленный высказался о цене отказа Киева от переговоров
Кладбища забиты: Украинский военнопленный высказался о цене отказа Киева от переговоров

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Франц Юрашик заявил, что в Черновцах три кладбища переполнены свежими воинскими захоронениями, и ответственность за гибель солдат он возложил на Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что трагедии можно было избежать переговорами.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar