В центре украинских Черновцов местные строители использовали мраморные надгробные плиты с сохранившимися портретами покойных для реставрации лестницы у филармонии. Об этом сообщил депутат горсовета Алексей Каспрук

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Франц Юрашик заявил, что в Черновцах три кладбища переполнены свежими воинскими захоронениями, и ответственность за гибель солдат он возложил на Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что трагедии можно было избежать переговорами.