Украина хочет получить от Польши оборудование для ремонта МиГ-29 в обмен на БПЛА

Украина в дополнение к истребителям МиГ-29 хочет получить от Польши оборудование и аппаратуру для технического обслуживания авиатехники, а также ремонтно-эксплуатационную документацию. Об этом сообщает украинское издание «Милитарный».

«Кроме польских МиГ-29, Украина также хочет получить дополнительное оборудование и аппаратуру для технического обслуживания авиационной техники в обмен на поставку дронов», — говорится в сообщении.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 6 июля подтверждал, что Киев согласился обменять свои дроны на польские МиГ-29. Сейчас между сторонами продолжается переговорный процесс о возможной передаче авиационной техники для нужд ВСУ.

Ранее глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна не против передать Украине советские МиГ-29, но только при условии, что модернизацию оплатит либо Киев, либо его союзники. Он отметил, что Украина уже производит дроны и поставляет их на Ближний Восток, что, по его мнению, свидетельствует о возможности передать часть техники партнёрам. При этом он подчеркнул, что расходы на модернизацию самолётов не должна нести Польша.