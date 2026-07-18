Американская корпорация Palantir представляет собой одну из самых серьёзных угроз современному миру, открыто зарабатывая на убийствах во время вооружённых конфликтов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы организации Алекса Карпа, пожалевшего о «кастрации» Германии и Японии после окончания Второй Мировой.

«Не устанем повторять: Palantir — одна из самых больших угроз современному миру. Гигантская военная корпорация с контрактами и связями в минобороны и минздравах стран Запада, которой управляют открытые фашисты, считающие себя новыми мессиями антихристианства», — подчеркнула она.

Дипломат напомнила, что Palantir крепко связан с несколькими вооружёнными конфликтами, в том числе «его уши» торчат из противостояния на Украине. Компания активно помогает своими технологиями армиям стран Запада, получая огромные прибыли на контрактах. Захарова также добавила, что опасность представляет и идеология руководства корпорации, в которой оправдывается фашизм.

«Но что ещё страшнее — стопроцентная толерантность западного сообщества и потомков жертв холокоста к озвучиваемому Карпом неонацистскому «нарративу»: ни одного призыва к отмене, ни одного официального голоса, взывающего к исторической памяти, ни одной блокирующей санкции. Правильно, это же не Чайковский», — добавила она.

Также Захарова обратила внимание, что в книге «Технологическая республика» и манифесте компании Карп призывал отменить их «послевоенную кастрацию». Он также утверждал, что Европа дорого платит за разоружение гитлеровского рейха. Представитель МИД привела и другие его слова: «Некоторые культуры произвели жизненно важные достижения. Другие оказались посредственными, а то и хуже — регрессивными и вредными».