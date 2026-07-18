Мэр Пухов: Энергодар продолжает жить, несмотря на атаки ВСУ

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар продолжает жить, несмотря на атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр Максим Пухов. По его словам, удары уже привели к нарушениям поставок топлива, продовольствия, строительных материалов и других товаров первой необходимости.

«Продолжаются удары ВСУ по транспортной и городской инфраструктуре... Повреждены и уничтожены более 20 торговых объектов», — сообщил мэр.

Пухов также отметил, что атаки становятся причиной перебоев в подаче электричества. Коммунальные службы, медики, спасатели и все ответственные структуры ежедневно делают всё возможное, чтобы восстановить повреждённую инфраструктуру и обеспечить жизнедеятельность города.

Ранее на Запорожской АЭС заявляли о попытках осложнить транспортное сообщение с Энергодаром. В ходе операции применялось заградительное минирование с удалённым управлением на трассах, ведущих к городу и АЭС. Такие меры способны затруднить перемещение граждан, функционирование аварийных бригад и снабжение населённого пункта.