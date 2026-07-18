Одно обстоятельство спасло жизнь «Миссис Москва 2025», наступившей на трубу под напряжением во Вьетнаме

Финалистка конкурса «Миссис Москва 2025» Рузанна Рубцова едва не погибла от удара током во время отдыха во Вьетнаме. Девушка снимала необычную лягушку, когда почувствовала лёгкие разряды в телефоне. Она не придала этому значения и продолжила съёмку, но случайно коснулась металлической трубы, стоя на траве.

Её мгновенно поразил разряд — Рузанна начала задыхаться, приступ длился около 30 секунд. На крики прибежали соседи и персонал отеля. Вызванный электрик подтвердил, что в этом месте была утечка тока.

Он отметил, что девушке крупно повезло — если бы она коснулась трубы двумя руками, исход был бы летальным. В случившемся Рубцова никого не винит и считает, что ей просто нужно быть внимательнее. Об этом сообщает «База».

Ранее сообщалось, что в Барнауле во время игры на крыше гаража двух мальчиков ударило током — 11-летний ребёнок погиб, а 9-летний был доставлен в больницу, но родители отказались от госпитализации, так как его состояние оценили как удовлетворительное. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, прокуратура контролирует установление обстоятельств.