На Кубани упал и загорелся сельскохозяйственный Ми-2, пилот погиб

Сельскохозяйственный вертолёт Ми-2 упал на Кубани, сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС. Пилот погиб. На месте возникло возгорание, его оперативно ликвидировали.

«18.07.2026 в двух километрах от станицы Калининской (в районе западной окраины) при проведении обработки полей произошло падение вертолета МИ-2 сельскохозяйственного назначения. В следствии крушения произошло возгорание на площади 20 квадратных метров», — говорится в сообщении.

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