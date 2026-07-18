В Тамбов после атаки ВСУ прибыли врачи Центра медицины катастроф
Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru
Специалисты федерального Центра медицины катастроф с необходимым оборудованием прибыли в Тамбовскую область для оказания помощи пострадавшим после атаки ВСУ на логистический центр в Котовске, сообщила пресс-служба регионального правительства.
«По распоряжению министра здравоохранения России Михаила Альбертовича Мурашко в Тамбов дополнительно прибыли специалисты федерального Центра медицины катастроф с необходимым оборудованием», — говорится в сообщении.
По уточнённым данным, в результате теракта погибли 7 человек: четверо мужчин в возрасте от 40 до 58 лет и три женщины от 20 до 45 лет. Ранения получили 25 человек — 16 мужчин от 27 до 60 лет и 9 женщин от 18 до 53 лет.
Напомним, что в ночь на 18 июля 2026 года были совершены атаки на логистические комплексы, расположенные в городе Котовск Тамбовской области и в подмосковной Электростали. К сожалению, в этот раз из-за агрессии киевского режима, погибли мирные жители. Четверо мужчин и три женщины стали жертвами в Котовске.
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