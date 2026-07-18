В Тамбов после атаки ВСУ прибыли врачи Центра медицины катастроф

По уточнённым данным, в результате теракта погибли 7 человек: четверо мужчин в возрасте от 40 до 58 лет и три женщины от 20 до 45 лет. Ранения получили 25 человек — 16 мужчин от 27 до 60 лет и 9 женщин от 18 до 53 лет.