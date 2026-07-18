Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июля, 18:13

В Тамбов после атаки ВСУ прибыли врачи Центра медицины катастроф

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Специалисты федерального Центра медицины катастроф с необходимым оборудованием прибыли в Тамбовскую область для оказания помощи пострадавшим после атаки ВСУ на логистический центр в Котовске, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«По распоряжению министра здравоохранения России Михаила Альбертовича Мурашко в Тамбов дополнительно прибыли специалисты федерального Центра медицины катастроф с необходимым оборудованием», — говорится в сообщении.

По уточнённым данным, в результате теракта погибли 7 человек: четверо мужчин в возрасте от 40 до 58 лет и три женщины от 20 до 45 лет. Ранения получили 25 человек — 16 мужчин от 27 до 60 лет и 9 женщин от 18 до 53 лет.

В Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия после атаки на Котовск
В Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия после атаки на Котовск

Напомним, что в ночь на 18 июля 2026 года были совершены атаки на логистические комплексы, расположенные в городе Котовск Тамбовской области и в подмосковной Электростали. К сожалению, в этот раз из-за агрессии киевского режима, погибли мирные жители. Четверо мужчин и три женщины стали жертвами в Котовске.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Тамбовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar