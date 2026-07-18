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18 июля, 18:08

За день системы ПВО сбили 123 беспилотника ВСУ над регионами РФ

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

В течение дня 18 июля российские системы ПВО сбили 123 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым», — сказали там.

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Матвей Константинов
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