За день системы ПВО сбили 123 беспилотника ВСУ над регионами РФ

В течение дня 18 июля российские системы ПВО сбили 123 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым», — сказали там.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл количество украинских БПЛА, сбитых при полёте в сторону столицы за минувшую неделю. По его словам, речь идёт о 1892 дронах. Часть из них уничтожили в непосредственной близости от города.