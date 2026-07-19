Bloomberg: Скелеты динозавров стали новым активом для миллиардеров

Скелеты динозавров перестали быть только музейными экспонатами и превратились в один из необычных объектов вложений для самых состоятельных людей мира. Теперь останки древних ящеров сравнивают с редкими произведениями искусства, драгоценностями и даже спортивными клубами.

Как пишет Bloomberg, интерес к подобным лотам среди коллекционеров растёт благодаря сочетанию исторической ценности и внешней эффектности. Для многих владельцев полный скелет тираннозавра становится не просто покупкой, а уникальным символом статуса.

«Это поразительное создание и самый внушительный трофей, которым можно владеть», – заявил миллиардер Дэн О’Дауд, который в 2009 году приобрёл скелет тираннозавра Самсона за 600 тысяч долларов.

Эксперты отмечают, что стоимость таких находок формируется примерно по тем же принципам, что и цена картин известных художников или редких скульптур. На итоговую сумму влияют происхождение останков, степень сохранности, подлинность и интерес со стороны коллекционеров.

При этом рынок древних окаменелостей в последние годы заметно оживился. Всё больше частных покупателей рассматривают скелеты динозавров как долгосрочное вложение и необычное украшение личных коллекций.

Ранее Life.ru писал, что рынок останков динозавров установил новый ценовой рекорд. 14 июля на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке скелет тираннозавра по имени Гас продали за 50,13 миллиона долларов. До этого самым дорогим лотом считался скелет стегозавра Апекса, который в 2022 году приобрёл финансист Кен Гриффин за 44,6 миллиона долларов.