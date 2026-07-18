Генерал Новак: Украина получит доступ к польским самолётам-заправщикам

Украина сможет применять самолёты воздушной дозаправки, которые Польша сейчас закупает для собственных нужд. Эту информацию 18 июля озвучил начальник оперативного командования видами вооружённых сил Польши генерал Иренуш Новак.

«Мы покупаем эти танкеры, но они наверняка будут использоваться и воздушными силами Румынии, и воздушными силами Болгарии, Словакии, Чехии, возможно, странами Балтии и, вероятно, украинской авиацией», — сообщил Новак в беседе с порталом Defence24.

Генерал указал важный нюанс — украинские военные не станут применять польскую технику прямо сейчас во время боевых действий. Доступ к самолётам-заправщикам ВВС Украины получат только после подписания мирного соглашения.

При этом Украина рассчитывает получить от Варшавы оборудование для обслуживания авиатехники, включая истребители МиГ-29. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил эту сделку. По его словам, Киев согласился обменять собственные дроны на польские истребители.