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Регион
18 июля, 21:28

Орбан назвал отстранение президента началом произвола власти в Венгрии

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Отстранение президента Венгрии Тамаша Шуйока открыло эпоху произвола новых властей. Эту позицию озвучил бывший премьер-министр страны Виктор Орбан. Сейчас правительство возглавляет Петер Мадьяр.

«Сегодня последний барьер сломлен. Произвольность больше не угроза, а реальность», — написал Орбан в соцсетях.

Политик добавил, что подобные действия в отношении главы государства создают опасный прецедент. В таком случае, по его словам, завтра никто не останется в безопасности.

«Будем сопротивляться»: Орбан даст бой Мадьяру из-за отстранения президента Венгрии
«Будем сопротивляться»: Орбан даст бой Мадьяру из-за отстранения президента Венгрии

Сам Тамаш Шуйок поставил подпись под 17-й поправкой к конституции 18 июля. Этот документ автоматически лишает его полномочий сразу после официального вступления в силу. Теперь спикер парламента республики временно возьмёт на себя обязанности главы государства. Уходящий президент жёстко раскритиковал принятый закон. По его мнению, документ открыто нарушает принципы правового государства и независимость государственных институтов. Также закон представляет собой беспрецедентное ограничение избирательных прав граждан.

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Лия Мурадьян
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