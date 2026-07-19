Орбан назвал отстранение президента началом произвола власти в Венгрии
Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Отстранение президента Венгрии Тамаша Шуйока открыло эпоху произвола новых властей. Эту позицию озвучил бывший премьер-министр страны Виктор Орбан. Сейчас правительство возглавляет Петер Мадьяр.
«Сегодня последний барьер сломлен. Произвольность больше не угроза, а реальность», — написал Орбан в соцсетях.
Политик добавил, что подобные действия в отношении главы государства создают опасный прецедент. В таком случае, по его словам, завтра никто не останется в безопасности.
Сам Тамаш Шуйок поставил подпись под 17-й поправкой к конституции 18 июля. Этот документ автоматически лишает его полномочий сразу после официального вступления в силу. Теперь спикер парламента республики временно возьмёт на себя обязанности главы государства. Уходящий президент жёстко раскритиковал принятый закон. По его мнению, документ открыто нарушает принципы правового государства и независимость государственных институтов. Также закон представляет собой беспрецедентное ограничение избирательных прав граждан.
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