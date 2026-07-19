В Венесуэле сообщили о 5119 погибших после разрушительного землетрясения

Число погибших после мощного землетрясения в Венесуэле превысило пять тысяч человек. Новые данные о последствиях стихийного бедствия озвучил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

Согласно правительственной сводке, опубликованной политиком, в результате катастрофы погибли 5119 жителей. Ещё 16 740 человек получили различные травмы. Стихия также оставила без жилья почти 18 тысяч человек. Полностью разрушены 190 зданий, ещё 856 объектов получили серьёзные повреждения.

Спасательные службы продолжают ликвидацию последствий землетрясения. За время поисковых работ из-под завалов удалось спасти 6462 человека, а медицинскую помощь получили более 38 тысяч пострадавших.

Власти страны сообщили, что поддержку оказали более 128 тысячам семей. В 107 временных лагерях сейчас находятся 21 470 человек, которым доставили свыше 10 тысяч тонн продуктов и необходимых грузов.

Ранее Life.ru писал, что власти Венесуэлы выразили благодарность России за помощь после разрушительного землетрясения. Вице-президент страны Делси Родригес, исполняющая обязанности президента Венесуэлы, заявила, что поддержка иностранных государств стала важной для семей, которые потеряли близких и остались без жилья. Российские спасательные грузы включали всё необходимое для временного размещения людей и восстановления после стихийного бедствия.