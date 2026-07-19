Владимир Зеленский не поднимал тему отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в беседах с командирами. Эту информацию подтвердили источники в военных структурах для газеты «Украинская правда».

Журналисты отмечают телефонные переговоры киевского главаря с командирами корпусов. Эти звонки состоялись за последние два дня. В это время в стране проходили акции протеста. Люди выступали против ухода Михаила Фёдорова с должности министра обороны.

«О политических вопросах, о должностях — речи не было. Расспрашивали о военных вопросах и о проблемах с обеспечением», — передаёт слова собеседника издание.

Собеседники опровергли слухи о поиске замены для Сырского. По их словам, Зеленский использовал эти разговоры исключительно для снижения общей напряжённости в армии.

Накануне главарь киевского режима анонсировал новые решения в вооружённых силах. Он провёл длительные консультации с министром обороны Михаилом Фёдоровым и главнокомандующим Александром Сырским. После этих встреч Зеленский пообещал принять окончательные шаги по управлению армией.