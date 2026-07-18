«Зачем это нужно?»: Украинских военных из-под палки заставляют на видео расхваливать Сырского
Стерненко: Командирам бригад ВСУ приказали записывать видео в поддержку Сырского
Александр Сырский. Обложка © ТАСС / AP / Roman Chop
Командирам украинских военных бригад поступил приказ записывать видеообращения в поддержку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом заявил бывший заместитель министра обороны Украины Сергей Стерненко в своём Telegram-канале.
«Командирам бригад спустили приказ записывать видео в поддержку Сырского. Военных, выступающих против, репрессируют. Вчера один военный со «Скалы» написал пост против него, и исчез, аккаунт удалили. Зачем это делать? Для чего повышать градус?», — написал Стерненко.
Издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в военной среде подтверждает, что такие распоряжения действительно направлены.
«В десантно-штурмовых войсках задание поступило от командования... Спустили задачу записать нашим комбригам видеообращение», — говорится в публикации.
Напомним, после увольнения Михаила Фёдорова в Киеве, Львове и других городах уже второй день проходят протесты его сторонников, требующих возвращения экс-министра в правительство. Его считали одним из немногих эффективных руководителей, но популярность, по всей видимости, привела к конфликту с командой Зеленского. Кроме того, наблюдатели отмечают, что Фёдоров мог пользоваться поддержкой западных партнёров, что только усилило его противостояние с действующей властью. В итоге это создало напряжённость в отношениях между ним и руководством страны.
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