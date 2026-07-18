«Зачем это нужно?»: Украинских военных из-под палки заставляют на видео расхваливать Сырского

Командирам украинских военных бригад поступил приказ записывать видеообращения в поддержку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом заявил бывший заместитель министра обороны Украины Сергей Стерненко в своём Telegram-канале.

«Командирам бригад спустили приказ записывать видео в поддержку Сырского. Военных, выступающих против, репрессируют. Вчера один военный со «Скалы» написал пост против него, и исчез, аккаунт удалили. Зачем это делать? Для чего повышать градус?», — написал Стерненко.

Издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в военной среде подтверждает, что такие распоряжения действительно направлены.

«В десантно-штурмовых войсках задание поступило от командования... Спустили задачу записать нашим комбригам видеообращение», — говорится в публикации.