В МИД РФ заявили о причастности Японии к атакам украинских БПЛА по мирным людям

Россия считает сотрудничество японских производителей беспилотников с украинскими разработчиками боевых БПЛА враждебным шагом. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС.

По словам дипломата, Москва внимательно следит за развитием контактов между японскими компаниями и Киевом. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что поставки технологий для создания беспилотников могут использоваться в атаках по гражданским объектам.

«Учитывая систематические террористические провокации Украины с использованием БПЛА против гражданских объектов на территории России, квалифицируем такое сотрудничество с киевским режимом как откровенно враждебное действие: украинские дроны убивают мирных граждан России, и Токио этому способствует», – заявил Руденко.

Замминистра подчеркнул, что российская сторона рассматривает подобное взаимодействие как поддержку действий Киева.

Ранее Life.ru писал, что Япония отказалась разрешать поставки авиационного топлива в Россию напрямую или через посредников. Токио объяснил решение действием санкционного режима и обязательствами перед партнёрами по G7. Японские власти также заявили, что будут отслеживать возможные попытки обхода введённых ограничений.