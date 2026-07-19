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19 июля, 00:04

В МИД РФ заявили о причастности Японии к атакам украинских БПЛА по мирным людям

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WolfWork JAPAN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WolfWork JAPAN

Россия считает сотрудничество японских производителей беспилотников с украинскими разработчиками боевых БПЛА враждебным шагом. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС.

По словам дипломата, Москва внимательно следит за развитием контактов между японскими компаниями и Киевом. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что поставки технологий для создания беспилотников могут использоваться в атаках по гражданским объектам.

«Учитывая систематические террористические провокации Украины с использованием БПЛА против гражданских объектов на территории России, квалифицируем такое сотрудничество с киевским режимом как откровенно враждебное действие: украинские дроны убивают мирных граждан России, и Токио этому способствует», – заявил Руденко.

Замминистра подчеркнул, что российская сторона рассматривает подобное взаимодействие как поддержку действий Киева.

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Ранее Life.ru писал, что Япония отказалась разрешать поставки авиационного топлива в Россию напрямую или через посредников. Токио объяснил решение действием санкционного режима и обязательствами перед партнёрами по G7. Японские власти также заявили, что будут отслеживать возможные попытки обхода введённых ограничений.

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Юния Ларсон
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